Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Freitagnachmittag mit Einbußen

Die Boeing-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 190,64 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Boeing-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 190,06 EUR aus. Bei 192,28 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.789 Boeing-Aktien.

Am 13.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 199,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,63 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.06.2022 (108,76 EUR). Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 75,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 233,50 USD.

Am 26.10.2022 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -6,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,60 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15.956,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.278,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 25.01.2023 terminiert. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 31.01.2024 erwartet.

In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -8,347 USD je Boeing-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com