Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Montagmittag nahezu unbewegt

Zum Vortag unverändert notierte die Boeing-Aktie um 12:04 Uhr im XETRA-Handel bei 197,02 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Boeing-Aktie bei 197,98 EUR. Die Boeing-Aktie gab in der Spitze bis auf 196,44 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 197,98 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 588 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 205,30 EUR markierte der Titel am 14.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,03 Prozent. Bei 108,76 EUR fiel das Papier am 14.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 81,15 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 235,67 USD.

Am 25.01.2023 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,75 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -7,69 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 19.980,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.793,00 USD umgesetzt.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Boeing wird am 26.04.2023 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Boeing-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,217 USD fest.

