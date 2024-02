Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Boeing. Zuletzt ging es für das Boeing-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 205,38 USD.

Im New York-Handel gewannen die Boeing-Papiere um 15:52 Uhr 0,7 Prozent. Kurzfristig markierte die Boeing-Aktie bei 205,38 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 203,42 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 135.675 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 22.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 267,54 USD an. Mit einem Zuwachs von 30,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2023 bei 176,25 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Boeing-Aktie 16,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Boeing-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,334 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 262,88 USD an.

Am 31.01.2024 äußerte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,47 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22.018,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.980,00 USD in den Büchern standen.

Die Boeing-Bilanz für Q1 2024 wird am 24.04.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,54 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.

