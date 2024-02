Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Vormittag mit roter Tendenz

Notierung im Fokus

Die Aktie von Boeing gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Boeing-Aktie musste zuletzt im AMEX-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 203,99 USD.

Um 22:15 Uhr fiel die Boeing-Aktie. Im AMEX-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 203,99 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Boeing-Aktie bei 202,94 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 204,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12.783 Boeing-Aktien.

Bei 266,14 USD markierte der Titel am 22.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 176,59 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,43 Prozent.

Boeing-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,334 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 262,88 USD für die Boeing-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 31.01.2024 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,47 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -1,75 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22.018,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 19.980,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Boeing am 24.04.2024 präsentieren.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,54 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

