Blick auf Aktienkurs

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing zieht am Mittwochnachmittag an

20.03.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Boeing gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Boeing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 184,40 USD nach oben.

Werbung

Die Boeing-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 184,40 USD. Bei 184,91 USD markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 179,00 USD. Zuletzt wechselten 487.500 Boeing-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte am 22.12.2023 auf bis zu 267,54 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 45,09 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2023 Kursverluste bis auf 176,25 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Boeing-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,334 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 264,71 USD. Am 31.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,47 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,75 USD je Aktie erzielt worden. Boeing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.018,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19.980,00 USD erwirtschaftet worden waren. Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Boeing am 24.04.2024 präsentieren. Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,60 USD je Boeing-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie Optimismus in New York: Das macht der Dow Jones nachmittags Freundlicher Handel: Dow Jones klettert am Mittag Boeing-Aktie abgestraft: Boeing von United Airlines verliert Abdeckung im Flug

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com