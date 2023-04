Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag mit roter Tendenz

Aktien in diesem Artikel Boeing 189,58 EUR

Die Boeing-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 207,81 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Boeing-Aktie ging bis auf 206,89 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 207,42 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 74.599 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 15.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 221,32 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,10 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 113,03 USD. Dieser Wert wurde am 15.06.2022 erreicht. Mit Abgaben von 83,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 239,00 USD je Boeing-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 25.01.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,75 USD. Im Vorjahresquartal hatten -7,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 19.980,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 35,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14.793,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.04.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 24.04.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Boeing.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,584 USD je Boeing-Aktie stehen.

