Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verzeichnet am Donnerstagvormittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Boeing. Das Papier von Boeing befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im AMEX-Handel 1,4 Prozent auf 208,58 USD ab.

Die Boeing-Aktie musste um 22:15 Uhr Verluste hinnehmen. Im AMEX-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 208,58 USD abwärts. Die Boeing-Aktie gab in der Spitze bis auf 208,45 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 211,00 USD. Zuletzt wechselten 6.661 Boeing-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 223,70 USD. Dieser Kurs wurde am 13.06.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,25 Prozent hinzugewinnen. Am 01.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,99 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 72,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 241,20 USD an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 26.04.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,27 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28,09 Prozent auf 17.921,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.991,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 26.07.2023 erwartet. Boeing dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2024 präsentieren.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -1,514 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

