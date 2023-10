Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Boeing am Freitagmittag ins Minus

Blick auf Boeing-Kurs

Die Aktie von Boeing gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Boeing gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 172,14 EUR abwärts.

Der Boeing-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 12:03 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 172,14 EUR. Der Kurs der Boeing-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 172,02 EUR nach. Bei 172,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 485 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 221,30 EUR an. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 22,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 131,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 23,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 248,71 USD.

Boeing ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,82 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -0,37 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19.751,00 USD – ein Plus von 18,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 16.681,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.10.2023 veröffentlicht. Am 23.10.2024 wird Boeing schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -4,401 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.

