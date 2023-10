Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Freitagnachmittag mit Kursplus

Boeing im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Boeing. Zuletzt ging es für das Boeing-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 183,22 USD.

Das Papier von Boeing konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 183,22 USD. In der Spitze legte die Boeing-Aktie bis auf 183,22 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 182,20 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 222.293 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 02.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 243,02 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Boeing-Aktie 32,64 Prozent zulegen. Am 27.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 132,21 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Boeing-Aktie 38,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Boeing-Aktie bei 248,71 USD.

Boeing ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,82 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -0,37 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,40 Prozent auf 19.751,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.681,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 25.10.2023 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Boeing rechnen Experten am 23.10.2024.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -4,401 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.

