Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Boeing

Die Aktie von Boeing gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Boeing-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 190,02 EUR.

Die Boeing-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:19 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 190,02 EUR. Im Tief verlor die Boeing-Aktie bis auf 188,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 189,78 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 2.066 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 221,30 EUR an. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 14,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.12.2022 bei 165,28 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Boeing-Aktie 14,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 241,14 USD.

Am 25.10.2023 äußerte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -6,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Boeing 18.104,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15.956,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Boeing am 31.01.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -6,044 USD je Boeing-Aktie.

