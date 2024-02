Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing macht am Mittag Boden gut

Aktienentwicklung

Die Aktie von Boeing gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Boeing-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 188,38 EUR.

Um 11:59 Uhr konnte die Aktie von Boeing zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,5 Prozent auf 188,38 EUR. Bei 188,80 EUR markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 188,20 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 1.153 Boeing-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.12.2023 auf bis zu 243,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 167,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 11,35 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,334 USD. Im Vorjahr hatte Boeing 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 262,88 USD je Boeing-Aktie an.

Boeing ließ sich am 31.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,47 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22.018,00 USD im Vergleich zu 19.980,00 USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Boeing wird am 24.04.2024 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,54 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Airbus-Aktie etwas höher: Luftfahrtmesse in Singapur mit Airbus und ohne Boeing-Jets - Comac zeigt C919

Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Boeing von vor 3 Jahren bedeutet

Lufthansa-Aktie: Pilotenstreik führt zu ersten Flugausfällen bei Discover