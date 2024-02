Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittwochnachmittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 202,18 USD ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die Boeing-Aktie in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 202,18 USD ab. Im Tief verlor die Boeing-Aktie bis auf 201,40 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 202,91 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 107.006 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 267,54 USD erreichte der Titel am 22.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 32,33 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 176,25 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 14,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,334 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 262,88 USD.

Am 31.01.2024 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,47 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,75 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 22.018,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19.980,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 24.04.2024 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Boeing ein EPS in Höhe von 3,54 USD in den Büchern stehen haben wird.

