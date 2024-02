Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Boeing

Blick auf Boeing-Kurs

Die Aktie von Boeing gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Boeing-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 203,24 USD ab.

Um 22:15 Uhr rutschte die Boeing-Aktie in der AMEX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 203,24 USD ab. Der Kurs der Boeing-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 202,91 USD nach. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 203,69 USD. Von der Boeing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.614 Stück gehandelt.

Bei 266,14 USD erreichte der Titel am 22.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 176,59 USD. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,11 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Boeing-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,334 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 262,88 USD an.

Boeing ließ sich am 31.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,47 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 22.018,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19.980,00 USD umgesetzt worden waren.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 24.04.2024 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Boeing im Jahr 2024 3,54 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

