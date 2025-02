Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Boeing gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Boeing-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 180,20 USD abwärts.

Die Boeing-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 180,20 USD. In der Spitze büßte die Boeing-Aktie bis auf 179,91 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 181,00 USD. Bisher wurden via New York 245.586 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 208,05 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.02.2024). Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 13,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 137,07 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 23,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,071 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 205,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 28.01.2025 vor. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -5,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,04 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15,24 Mrd. USD – eine Minderung von 30,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 22,02 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 23.04.2025 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,298 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.

