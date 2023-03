Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittag auf grünem Terrain

Um 12:03 Uhr sprang die Boeing-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 191,54 EUR zu. Bei 192,68 EUR erreichte die Boeing-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 190,76 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 579 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 205,50 EUR erreichte der Titel am 14.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 6,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 108,60 EUR. Abschläge von 76,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 235,67 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 25.01.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,75 USD. Im Vorjahresquartal waren -7,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19.980,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Boeing einen Umsatz von 14.793,00 USD eingefahren.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Boeing wird am 26.04.2023 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,044 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

