Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Boeing am Dienstagnachmittag ins Plus

Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,5 Prozent auf 205,74 USD. Bei 207,75 USD erreichte die Boeing-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den New York-Handel startete das Papier bei 207,64 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 186.855 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 15.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 221,32 USD an. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 7,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 113,03 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.06.2022). Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 82,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 235,67 USD für die Boeing-Aktie aus.

Am 25.01.2023 lud Boeing zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,75 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -7,69 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boeing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19.980,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 14.793,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 26.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Boeing-Gewinn in Höhe von 0,044 USD je Aktie aus.

