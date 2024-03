Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Boeing. Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 189,78 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Boeing-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 189,78 USD. Zwischenzeitlich stieg die Boeing-Aktie sogar auf 190,35 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 189,49 USD. Zuletzt wechselten 393.995 Boeing-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 267,54 USD. Dieser Kurs wurde am 22.12.2023 erreicht. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 29,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2023 bei 176,25 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Boeing seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,334 USD je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 256,63 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Boeing am 31.01.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,47 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19.980,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.018,00 USD ausgewiesen.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 24.04.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Boeing-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,58 USD fest.

