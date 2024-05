Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von Boeing gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Boeing-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 183,44 USD abwärts.

Die Boeing-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 183,44 USD abwärts. Die Boeing-Aktie sank bis auf 183,29 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 185,14 USD. Bisher wurden via New York 119.787 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.12.2023 bei 267,54 USD. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 31,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 26.04.2024 auf bis zu 159,71 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Boeing-Aktie 14,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 248,29 USD.

Boeing veröffentlichte am 24.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,56 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,54 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16,57 Mrd. USD im Vergleich zu 17,92 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Boeing wird am 24.07.2024 gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,507 USD je Boeing-Aktie.

