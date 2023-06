Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Mittwochvormittag südwärts

Aktien in diesem Artikel Boeing 191,24 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach unten. In der AMEX-Sitzung verlor die Aktie um 22:15 Uhr 3,4 Prozent auf 212,46 USD. Die Abwärtsbewegung der Boeing-Aktie ging bis auf 212,46 USD. Bei 217,66 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 4.736 Boeing-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 223,70 USD. Dieser Kurs wurde am 13.06.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Boeing-Aktie 5,29 Prozent zulegen. Bei 120,99 USD fiel das Papier am 01.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Boeing-Aktie 75,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 241,20 USD an.

Am 26.04.2023 äußerte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,27 USD gegenüber -2,75 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 28,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.991,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17.921,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.07.2023 terminiert.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,611 USD je Boeing-Aktie belaufen.

