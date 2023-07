Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag mit Kurseinbußen

Kursverlauf

Die Aktie von Boeing gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 213,33 USD.

Die Boeing-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 213,33 USD. Die Abwärtsbewegung der Boeing-Aktie ging bis auf 213,23 USD. Bei 213,89 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 135.773 Boeing-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 17.06.2023 auf bis zu 223,86 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,94 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.10.2022 bei 120,99 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Boeing-Aktie 76,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 241,20 USD angegeben.

Am 26.04.2023 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,27 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -2,75 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17.921,00 USD im Vergleich zu 13.991,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.07.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Boeing rechnen Experten am 24.07.2024.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,287 USD je Boeing-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

