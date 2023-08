Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Montagmittag auf grünem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Boeing. Im Tradegate-Handel gewannen die Boeing-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die Boeing-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 208,75 EUR. Die Boeing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 208,75 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 207,45 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 756 Boeing-Aktien.

Bei 221,30 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 6,01 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 122,86 EUR fiel das Papier am 04.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 41,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 246,20 USD.

Boeing veröffentlichte am 26.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,82 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 19.751,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.681,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2023 terminiert.

2023 dürfte Boeing einen Verlust von -2,066 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

