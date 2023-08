Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Boeing gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Boeing-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 225,35 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die Boeing-Aktie in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 225,35 USD ab. Im Tief verlor die Boeing-Aktie bis auf 225,25 USD. Bei 226,80 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 56.464 Boeing-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 243,02 USD erreichte der Titel am 02.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,84 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 120,99 USD erreichte der Anteilsschein am 01.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 86,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 246,20 USD für die Boeing-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 26.07.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,82 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -0,37 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19.751,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 16.681,00 USD ausgewiesen worden waren.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 25.10.2023 vorlegen.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,066 USD je Boeing-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie & Co.: Zu diesen Aktien rät Jim Cramer nach schwachen Konjunkturdaten aus China

Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Boeing-Investment eingefahren