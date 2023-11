Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Boeing. Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,7 Prozent auf 217,73 USD.

Die Boeing-Aktie konnte um 22:15 Uhr im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,7 Prozent auf 217,73 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Boeing-Aktie bisher bei 218,52 USD. Bei 212,46 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 9.818 Boeing-Aktien.

Am 02.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 242,00 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,15 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 171,14 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 21,40 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 244,75 USD angegeben.

Am 25.10.2023 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -6,18 USD vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boeing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18.104,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 15.956,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 31.01.2024 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Boeing 2023 einen Verlust in Höhe von -6,103 USD ausweisen wird.

