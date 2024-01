Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Montagnachmittag kaum bewegt

Boeing im Fokus

Die Aktie von Boeing zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 214,96 USD zeigte sich die Boeing-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Im New York-Handel kam die Boeing-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 214,96 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Boeing-Aktie bei 215,68 USD. Zwischenzeitlich weitete die Boeing-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 212,97 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 213,31 USD. Bisher wurden via New York 226.724 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.12.2023 markierte das Papier bei 267,54 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Boeing-Aktie somit 19,65 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 176,25 USD. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,01 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 274,13 USD an.

Boeing ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -6,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,46 Prozent auf 18.104,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.956,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 31.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 29.01.2025.

Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2023 -5,953 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

