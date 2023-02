Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittag mit roten Vorzeichen

Um 12:02 Uhr ging es für die Boeing-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 192,80 EUR. Die Boeing-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 192,58 EUR ab. Bei 193,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 587 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 14.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 205,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 6,09 Prozent Luft nach oben. Am 14.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 108,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 77,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 235,67 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Boeing am 25.01.2023 vor. Das EPS lag bei -1,75 USD. Ein Jahr zuvor waren -7,69 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 19.980,00 USD gegenüber 14.793,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 26.04.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,217 USD je Boeing-Aktie.

