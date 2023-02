Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Die Boeing-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:00 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 193,80 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Boeing-Aktie bei 194,02 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 193,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.281 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 14.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 205,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 5,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 108,76 EUR. Dieser Wert wurde am 14.06.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 78,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.

Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 235,67 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 25.01.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,75 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -7,69 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Boeing im vergangenen Quartal 19.980,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Boeing 14.793,00 USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Boeing am 26.04.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Boeing-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,217 USD je Aktie.

