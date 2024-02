Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag gefragt

Blick auf Boeing-Kurs

Die Aktie von Boeing gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Boeing konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 203,51 USD.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.12.2023 bei 267,54 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,46 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2023 bei 176,25 USD. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 15,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Boeing-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,334 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 262,88 USD für die Boeing-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 31.01.2024 vor. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,47 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,75 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22.018,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 19.980,00 USD ausgewiesen worden waren.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 24.04.2024 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Boeing-Aktie in Höhe von 3,54 USD im Jahr 2024 aus.

