Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Boeing

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im AMEX-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 201,64 USD abwärts.

Um 22:15 Uhr ging es für die Boeing-Aktie nach unten. Im AMEX-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 201,64 USD. Das Tagestief markierte die Boeing-Aktie bei 201,37 USD. Zum AMEX-Handelsstart notierte das Papier bei 201,91 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Boeing-Aktien beläuft sich auf 2.709 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 266,14 USD erreichte der Titel am 22.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 31,99 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 176,59 USD. Abschläge von 12,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Boeing-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,334 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 262,88 USD aus.

Am 31.01.2024 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,47 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,75 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 22.018,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Boeing 19.980,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 24.04.2024 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,54 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.

