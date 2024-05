Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

Aktie im Fokus

Die Aktie von Boeing zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 185,17 USD zu.

Die Boeing-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 185,17 USD. Bei 185,54 USD markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 184,61 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 81.205 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 267,54 USD erreichte der Titel am 22.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Boeing-Aktie 44,48 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 159,71 USD. Dieser Wert wurde am 26.04.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 15,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Boeing-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Boeing 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 248,29 USD an.

Am 24.04.2024 äußerte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,56 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,69 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,54 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16,57 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 17,92 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Boeing am 24.07.2024 vorlegen.

Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,594 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

