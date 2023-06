Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Vormittag mit roter Tendenz

Aktien in diesem Artikel Boeing 186,74 EUR

-1,08% Charts

News

Analysen

Die Boeing-Aktie notierte um 22:15 Uhr im AMEX-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 211,78 USD. In der Spitze büßte die Boeing-Aktie bis auf 210,00 USD ein. Bei 210,89 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via AMEX 11.755 Boeing-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 223,70 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.06.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 120,99 USD fiel das Papier am 01.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 241,20 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 26.04.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,27 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17.921,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 13.991,00 USD ausgewiesen worden waren.

Am 26.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

2023 dürfte Boeing einen Verlust von -1,611 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

NYSE-Titel Boeing-Aktie gibt ab: Boeing erwartet binnen zwei Jahrzehnten Verdopplung der Flugzeugflotte

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

SAFRAN-Aktie mit Verlusten: SAFRAN-Chef glaubt an lange andauernden Teilemangel

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com