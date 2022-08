Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Montagnachmittag mit Abschlägen

Die Boeing-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 160,18 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Boeing-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 157,86 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 161,48 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.160 Boeing-Aktien.

Am 16.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 206,60 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Am 14.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 108,76 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 47,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 236,00 USD für die Boeing-Aktie.

Am 27.07.2022 lud Boeing zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,37 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,86 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.681,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.998,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Boeing am 26.10.2022 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -1,393 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.

