Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing gewinnt am Dienstagnachmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Boeing gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Boeing-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 228,41 USD.

Um 15:51 Uhr stieg die Boeing-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 228,41 USD. Der Kurs der Boeing-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 229,39 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 228,08 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 74.514 Boeing-Aktien.

Bei 243,02 USD markierte der Titel am 02.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Boeing-Aktie 6,40 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.10.2022 bei 120,99 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 47,03 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 246,20 USD.

Boeing gewährte am 26.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,82 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 19.751,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.681,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 18,40 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 25.10.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2023 -2,066 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

