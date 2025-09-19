DAX23.527 -0,5%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,35 -4,1%Dow46.405 +0,2%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.467 -2,8%Euro1,1798 +0,4%Öl66,58 -0,1%Gold3.748 +1,7%
Kurs der Boeing

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Abend mit roten Vorzeichen

22.09.25 20:25 Uhr
Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Abend mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 212,57 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
179,30 EUR -3,00 EUR -1,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Boeing-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 212,57 USD. Die Boeing-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 211,46 USD ab. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 215,17 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 410.216 Boeing-Aktien.

Bei 242,59 USD erreichte der Titel am 30.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 12,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 128,92 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Boeing-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,048 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Boeing 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 238,83 USD an.

Boeing ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,92 USD. Ein Jahr zuvor waren -2,33 USD je Aktie erzielt worden. Boeing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,75 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16,87 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2025 veröffentlicht.

Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,000 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Analysen zu Boeing Co.

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
17.09.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025Boeing OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.09.2025Boeing BuyUBS AG
10.09.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
