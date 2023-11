Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Boeing. Das Papier von Boeing legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,1 Prozent auf 200,35 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Boeing-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:29 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 200,35 EUR. Die Boeing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 200,65 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 199,28 EUR. Bisher wurden via Tradegate 1.239 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 221,30 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Boeing-Aktie somit 9,47 Prozent niedriger. Bei 165,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 17,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Boeing-Aktie bei 244,75 USD.

Am 25.10.2023 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -6,18 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 18.104,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.956,00 USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.01.2024 erfolgen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -6,103 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Gewinne in New York: S&P 500 beendet den Handel im Plus

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verbucht letztendlich Zuschläge

Zuversicht in New York: So performt der Dow Jones nachmittags