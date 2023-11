Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittwochnachmittag nahe Vortagesschluss

Boeing im Blick

Die Aktie von Boeing zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Boeing-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 218,46 USD.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der Boeing-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 218,46 USD. Bei 219,10 USD erreichte die Boeing-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Im Tief verlor die Boeing-Aktie bis auf 217,96 USD. Bei 218,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Boeing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 93.159 Stück gehandelt.

Bei 243,02 USD markierte der Titel am 02.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Boeing-Aktie 11,24 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 171,00 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Boeing-Aktie 27,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 244,75 USD.

Boeing ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,26 USD gegenüber -6,18 USD im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18.104,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Boeing einen Umsatz von 15.956,00 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Boeing am 31.01.2024 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2023 einen Verlust in Höhe von -6,103 USD je Aktie ausweisen dürften.

