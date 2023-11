Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing gewinnt am Vormittag an Fahrt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Boeing gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Boeing-Aktie stieg im AMEX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 218,10 USD.

Die Boeing-Aktie konnte um 22:15 Uhr im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 218,10 USD. Der Kurs der Boeing-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 218,80 USD zu. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 218,76 USD. Zuletzt wechselten via AMEX 14.495 Boeing-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.08.2023 bei 242,00 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Boeing-Aktie 10,96 Prozent zulegen. Am 22.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 171,14 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 244,75 USD je Boeing-Aktie an.

Boeing ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,26 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -6,18 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Boeing 18.104,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15.956,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 31.01.2024 erwartet.

2023 dürfte Boeing einen Verlust von -6,103 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

