Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Freitagnachmittag tiefer

Die Aktie von Boeing gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Boeing-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 261,50 USD.

Die Boeing-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 261,50 USD nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Boeing-Aktie bis auf 261,42 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 261,83 USD. Zuletzt wurden via New York 83.025 Boeing-Aktien umgesetzt.

Bei 267,54 USD markierte der Titel am 21.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 2,31 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2023 auf bis zu 176,25 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 32,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 267,88 USD an.

Boeing gewährte am 25.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,26 USD gegenüber -6,18 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite hat Boeing im vergangenen Quartal 18.104,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Boeing 15.956,00 USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Boeing am 31.01.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Boeing-Verlust in Höhe von -6,154 USD je Aktie aus.

