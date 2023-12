Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing legt am Vormittag zu

Blick auf Boeing-Kurs

Die Aktie von Boeing zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Boeing konnte zuletzt klettern und stieg im AMEX-Handel um 0,6 Prozent auf 261,78 USD.

Die Boeing-Aktie notierte im AMEX-Handel um 22:15 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 261,78 USD. Die Boeing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 266,14 USD. Bei 266,14 USD eröffnete der Anteilsschein. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.808 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 266,14 USD. Dieser Kurs wurde am 21.12.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Boeing-Aktie mit einem Kursplus von 1,67 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2023 bei 176,59 USD. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 48,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 267,88 USD an.

Boeing veröffentlichte am 25.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -6,18 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 18.104,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.956,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 31.01.2024 erwartet.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -6,154 USD je Boeing-Aktie stehen.

