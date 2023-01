Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing legt am Montagnachmittag zu

Die Boeing-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 190,94 EUR. Die Boeing-Aktie legte bis auf 191,88 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 189,24 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.746 Boeing-Aktien.

Bei 199,90 EUR erreichte der Titel am 13.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 4,48 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 108,76 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.06.2022). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 75,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 233,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 26.10.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -6,18 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,60 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 15.956,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.278,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 4,44 Prozent gesteigert.

Am 25.01.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Boeing möglicherweise am 31.01.2024 präsentieren.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -8,319 USD je Boeing-Aktie belaufen.

