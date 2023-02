Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Um 11:50 Uhr ging es für die Boeing-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 194,50 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Boeing-Aktie bisher bei 194,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 195,76 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 614 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 14.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 205,30 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.06.2022 bei 108,76 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 78,83 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 235,67 USD.

Am 25.01.2023 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,75 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -7,69 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 19.980,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.793,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.04.2023 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,217 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

