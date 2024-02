Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing wird am Freitagnachmittag ausgebremst

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 198,47 USD.

Die Boeing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,5 Prozent auf 198,47 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Boeing-Aktie bisher bei 197,15 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 200,99 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 312.241 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (267,54 USD) erklomm das Papier am 22.12.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 176,25 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Boeing-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,334 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 262,88 USD.

Am 31.01.2024 hat Boeing die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,47 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 22.018,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.980,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.04.2024 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,54 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

