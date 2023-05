Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Dienstagvormittag um Nulllinie

Aktien in diesem Artikel Boeing 189,70 EUR

Die Boeing-Aktie zeigte sich um 22:15 Uhr stabil und notierte im AMEX-Handel bei 205,80 USD. Kurzfristig markierte die Boeing-Aktie bei 206,27 USD ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Boeing-Aktie bis auf 205,09 USD. Mit einem Wert von 205,70 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.372 Boeing-Aktien.

Bei 220,45 USD markierte der Titel am 15.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 113,27 USD ab. Abschläge von 44,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 233,20 USD.

Am 26.04.2023 hat Boeing die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,27 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 17.921,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.991,00 USD umgesetzt.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,582 USD je Boeing-Aktie.

