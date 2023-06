Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verteuert sich am Freitagmittag

Aktien in diesem Artikel Boeing 186,12 EUR

Die Aktie notierte um 11:36 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 188,76 EUR zu. Die Boeing-Aktie legte bis auf 189,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 187,52 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 830 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 208,00 EUR an. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 9,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2022 bei 122,86 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Boeing-Aktie 53,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 241,20 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 26.04.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,27 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17.921,00 USD im Vergleich zu 13.991,00 USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 26.07.2023 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,600 USD je Boeing-Aktie belaufen.

