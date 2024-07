Notierung im Blick

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing reagiert am Nachmittag positiv

23.07.24 16:08 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Boeing. Zuletzt wies die Boeing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 179,64 USD nach oben.

Wer­bung

Um 15:53 Uhr ging es für das Boeing-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 179,64 USD. Im Tageshoch stieg die Boeing-Aktie bis auf 180,50 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 179,10 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 71.824 Boeing-Aktien umgesetzt. Am 22.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 267,54 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 32,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.04.2024 bei 159,71 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 11,09 Prozent wieder erreichen. Boeing-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 239,71 USD für die Boeing-Aktie aus. Am 24.04.2024 hat Boeing die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,56 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -0,69 USD je Aktie generiert. Boeing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,57 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,92 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren. Am 31.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Verlust von -2,090 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie Boeing-Aktie leichter: Bis 2043 werden fast 43.000 Flugzeuge benötigt - Korean Air-Bestellung Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Boeing-Investment von vor 10 Jahren eingefahren Lufthansa Technik: Boeing genehmigt 787-Kabinenmodifizerung - Lufthansa-Aktie schwächer

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com