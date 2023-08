Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Boeing. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 228,71 USD.

Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 228,71 USD. Der Kurs der Boeing-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 227,69 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 230,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 60.432 Boeing-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.08.2023 bei 243,02 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Boeing-Aktie somit 5,89 Prozent niedriger. Am 01.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 120,99 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 47,10 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 246,20 USD an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 26.07.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,82 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19.751,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16.681,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.10.2023 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

2023 dürfte Boeing einen Verlust von -2,066 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Boeing eingefahren

NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie & Co.: Zu diesen Aktien rät Jim Cramer nach schwachen Konjunkturdaten aus China

Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Boeing-Investment eingefahren