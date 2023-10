Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Montagmittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Boeing. Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 168,66 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 0,8 Prozent auf 168,66 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Boeing-Aktie bis auf 168,44 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 169,68 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 743 Boeing-Aktien.

Am 01.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 221,30 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,21 Prozent hinzugewinnen. Am 27.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 131,10 EUR. Abschläge von 22,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 248,71 USD.

Boeing ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,82 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,37 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19.751,00 USD – ein Plus von 18,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 16.681,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 25.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -4,453 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.

