Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittag leichter

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Boeing. Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 200,85 EUR.

Die Boeing-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 11:23 Uhr um 0,4 Prozent auf 200,85 EUR ab. Der Kurs der Boeing-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 200,85 EUR nach. Mit einem Wert von 201,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 1.053 Boeing-Aktien.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 221,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 02.12.2022 auf bis zu 165,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 17,71 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 244,75 USD.

Boeing gewährte am 25.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -6,18 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 18.104,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.956,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 31.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Verlust von -6,103 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Gewinne in New York: S&P 500 beendet den Handel im Plus

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verbucht letztendlich Zuschläge

Zuversicht in New York: So performt der Dow Jones nachmittags