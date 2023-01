Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verteuert sich am Nachmittag

Um 04:22 Uhr wies die Boeing-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 193,04 EUR nach oben. Der Kurs der Boeing-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 194,00 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 192,78 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.263 Boeing-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.01.2023 bei 199,90 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 108,76 EUR am 14.06.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 77,49 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 233,50 USD.

Boeing gewährte am 26.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -6,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -0,60 USD vermeldet. Das vergangene Quartal hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 15.956,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.278,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 4,44 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Boeing am 25.01.2023 präsentieren. Am 31.01.2024 wird Boeing schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -8,062 USD je Boeing-Aktie.

