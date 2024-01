Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Mittag südwärts

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Boeing. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,9 Prozent auf 193,18 EUR.

Die Boeing-Aktie notierte um 12:01 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 193,18 EUR. Der Kurs der Boeing-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 192,32 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 192,98 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 2.550 Boeing-Aktien den Besitzer.

Bei 243,40 EUR markierte der Titel am 15.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2023 bei 167,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,55 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 274,13 USD.

Am 25.10.2023 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,26 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -6,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18.104,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.956,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Boeing-Bilanz für Q4 2023 wird am 31.01.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Boeing rechnen Experten am 29.01.2025.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --5,952 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verbucht letztendlich Abschläge

GE-Aktie an der NYSE leichter: General Electric profitiert von Luftfahrt-Boom - Ausblick enttäuscht

NYSE-Titel Boeing-Aktie mit Verlusten: FAA untersucht ältere Version der Boeing 737