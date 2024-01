Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich Boeing

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 210,89 USD.

Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 210,89 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Boeing-Aktie bis auf 209,46 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 210,13 USD. Von der Boeing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 326.606 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.12.2023 bei 267,54 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Boeing-Aktie 26,86 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 176,25 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 16,43 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 274,13 USD für die Boeing-Aktie.

Boeing ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -3,26 USD. Ein Jahr zuvor waren -6,18 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.956,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18.104,00 USD ausgewiesen.

Am 31.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 29.01.2025.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -5,952 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

